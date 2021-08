SIDERNO E’ morto Enzo Brullo, il galantuomo della Dc cittadina

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Oggi Siderno si è svegliata un po’ più triste e malinconica, dopo aver perso uno dei suoi figli migliori.

Si è spento all’ospedale di Locri Enzo Brullo, già dirigente bancario e leader della sezione cittadina della Democrazia Cristiana prima e dell’Udc poi. Un galantuomo d’altri tempi, il dottore Brullo, la cui signorilità caratteriale faceva il paio con l’aspetto aristocratico che gli conferivano la sua figura longilinea, i lineamenti gentili e i folti capelli bianchi.

Sapeva essere formale e solenne nelle occasioni pubbliche ma anche simpatico in quelle private, quando dimostrava di amare la buona tavola e la compagnia degli amici di tutte le generazioni, che deliziava coi suoi racconti di vita vissuta tra impegno politico e lavoro rigoroso, tra i viaggi nell’Est Europa dopo i quali maturò un anticomunismo viscerale agli aneddoti di gioventù in prima linea nei licei di Locri, laddove difendeva orgogliosamente la bandiera di Siderno in tempi in cui il campanilismo sapeva raggiungere anche vette di becera rivalità.

Un altro pezzo di quella Siderno bella e gentile che non c’è più. Vogliamo immaginarlo in paradiso a ridere, scherzare e brindare con gli altri galantuomini che hanno prematuramente lasciato questo mondo, come il compianto Aldo De Leo.

Alla moglie Maria Letizia e alle figlie Maria Rosaria e Loretta vanno le più sentite condoglianze da parte di tutte la redazione di Lente Locale.

Le esequie avranno luogo oggi, mercoledì 25 agosto nella chiesa di Maria Santissima di Portosalvo, con tutte le limitazioni imposte dalla normativa anti CoVid. Sarà possibile rendere omaggio alla salma già dalle 16.30.