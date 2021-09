SIDERNO E’ morta la maestra Matilde Brugnano

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Era la maestra buona nella scuola dei decenni in cui ancora si usavano le punizioni esemplari e le bacchettate. Il suo sorriso garbato e i suoi modi gentili hanno rassicurato, educato e formato intere generazioni di alunni della scuola elementare.

E’ venuta a mancare oggi la maestra Matilde Brugnano, vedova dell’indimenticato sindaco di Siderno Oreste Sorace, passato a miglior vita in età ancora giovane.

Un esempio e una guida per tutti la maestra Maestra Brugnano, in primis per i figli Cesira, Mimmo e Zelia che ne piangono la scomparsa e ai quali vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Lente Locale.

La cara salma è esposta alla casa funeraria Sgotto di via Francesco Macrì, dalla quale muoverà domani alle 14,45 per raggiungere la chiesa per i funerali che avranno luogo alle ore 16 alla chiesa di Santa Maria dell’Arco a Siderno.

Per espressa volontà dei familiari “Non fiori ma raccolta fondi per l’Associazione Italiana Ricerca sul cancro”.