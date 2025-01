SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Nel secondo giorno di Allerta Meteo abbiamo osservato il moto ondoso che persiste sulla nostra costa Jonica e non solo, in particolare modo sul lungomare delle Palme di Siderno e sul lungomare Zaleuco di Locri, dove in entrambi i posti molti curiosi si cimentano a riprendere le onde che si infrangono sulla spiaggia inesistente.

VIDEO