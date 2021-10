SIDERNO E CAULONIA Al via le attività dell’Accademia del maestro Cavallo

R. & P.

Al via a Caulonia Marina, presso l’impianto geodetico di Vasì, limitrofo al campo di calcio, il lunedì e giovedì dalle ore 17:30, e a Siderno, presso la sala palestra della Casa dei Giovani, in via dei Tigli, nei pressi del negozio La bicicletta, le attività dell’Accademia di Arti Marziali, Difesa Personale, e Kickboxing, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo, consigliere regionale del CONI (comitato olimpico nazionale) e vice presidente mondiale della federazione di Kempo, oltre che massimo dirigente regionale dell’unica federazione riconosciuta dal CONI di wushu kung fu.

La rinomata Accademia, pluricampione nazionale e mondiale, ormai da oltre trent’anni, svolge iniziative sportive d formative di elevato livello e ha conseguito risultati da record, avendo portato in nazionale italiana ufficiale, decine di atleti. Laureando diversi campioni europei e mondiali.

Assieme al Maestro Cavallo, uno staff d’eccezione, formato da suoi allievi diretti, divenuti insegnanti tecnici di gran livello, come il maestro ottavo DAN Nicola Geranio, la maestra Maria Spanò, gli istruttori Silvano Mario Tavernese e Rocco Garelli, l’allenatore Mery Minniti. L’arte marziale, che come ha spiegato il dottore Cavallo, è molto importante per lo sviluppo psicofisico, il miglioramento dell’autostima e dell’autocontrollo di ogni individuo, è molto importante da praticare, soprattutto in questa particolare epoca.

I corsi dell’Accademia sono aperti a tutti e i titoli rilasciati sono riconosciuti a livello sportivo e legale.