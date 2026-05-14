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SIDERNO – La Città di Siderno è Bandiera Blu per il settimo anno confermandosi tra le località balneari d’eccellenza a livello nazionale e internazionale. L’annuncio ufficiale è giunto stamani nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, durante la cerimonia alla quale hanno preso parte i rappresentanti dei 257 comuni italiani premiati dalla Foundation for Environmental Education per la qualità delle acque di balneazione, la cura dell’ambiente, l’accessibilità alle spiagge e i servizi migliori.

Presenti il Sindaco Mariateresa Fragomeni, il suo vice e assessore al Turismo Salvatore Pellegrino e il Dirigente dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio” del Comune ing. Lorenzo Surace, che hanno espresso la loro soddisfazione per questo importante riconoscimento conquistato prima dell’inizio di una stagione balneare che appariva assai problematica, dopo i danni ingenti causati al lungomare delle Palme e alla viabilità della costa nel mese di gennaio dopo il passaggio del ciclone “Harry”.

E invece, l’impegno concretizzatosi con l’immediata messa in sicurezza del lungomare e il lavoro costante e sinergico portato avanti dall’Amministrazione comunale, dalle istituzioni scolastiche, dalle associazioni, dagli operatori turistici e da tutti i cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere Siderno una città più sostenibile, curata e accogliente, è stato premiato ancora una volta con quello che è molto più di un simbolo, rappresentando uno standard di qualità ambientale, efficienza dei servizi, educazione al rispetto del territorio e gestione sostenibile delle spiagge.

Un marchio di qualità, in virtù del quale sempre più famiglie e viaggiatori scelgono le loro mete estive proprio in base alla presenza di questo riconoscimento, rendendolo anche un elemento fondamentale per lo sviluppo del turismo locale e per l’economia del nostro territorio.

Con l’occasione, l’Amministrazione Comunale si congratula con le altre località balneari della Riviera dei Gelsomini premiate con la Bandiera Blu: Roccella Ionica, Caulonia e Locri; con quest’ultima è stato avviato il progetto della “Città del Mare” che, una volta realizzato, costituirà un’ulteriore attrattiva turistica per il territorio.