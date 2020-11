Siderno: dopo le politiche sociali al via il terzo appuntamento con lo ” sportello Fragomeni” per parlare di ambiente

Siderno: dopo le politiche sociali al via il terzo appuntamento con lo...

R. & P.

SIDERNO – Molto partecipato il tema delle Politiche Sociali, affrontato la scorsa settimana dallo “Sportello Fragomeni”: ascoltare, dialogare, costruire. Numerosi, infatti, sono stati i suggerimenti giunti e messi a disposizione dei sidernesi da Mariateresa Fragomeni e dal suo staff per avanzare proposte, e dare un personale contributo alla definizione del programma elettorale per il futuro governo di Siderno. Alcuni hanno riguardato punti già inseriti nel programma della candidata a Sindaco, altri hanno proposto temi nuovi. Argomento del nuovo appuntamento con lo Sportello, che si inaugura oggi, è l’ambiente. Per approfondire tematiche, denunciare diritti lesi, segnalare problemi, proporre idee e progetti, scriveteci a: fragomenisindaco.ufficiostampa@gmail.com