SIDERNO Dopo il tour d’ascolto parte lo “Sportello Fragomeni”

R. & P.

“Dopo il Tour d’Ascolto, che ha visto protagonisti associazioni e comitati, a Siderno parte lo “Sportello Fragomeni”: ascoltare, dialogare, costruire. Un supporto online, ideato da Mariateresa Fragomeni, candidata sindaco a Siderno, e dal suo gruppo, ed aperto a tutti i sidernesi che vogliano contribuire con proposte, idee, suggerimenti e segnalazioni utili per l’approfondimento del programma elettorale e del progetto per il futuro governo della città. “In attesa della definizione della data delle elezioni amministrative, posticipate, causa Covid-19, alla primavera del 2021, continua il mio impegno al servizio dei cittadini e della città tutta. “Sportello Fragomeni” sarà un’occasione importante per raccogliere tutte le istanze e le preoccupazioni provenienti dalle varie anime della città, che troveranno una sintesi in un programma caratterizzato, sin dall’inizio della campagna elettorale, dalla condivisione con i cittadini in un’ottica di pianificazione che parte dal territorio e dai cittadini che ci vivono. Desideriamo che i sidernesi conoscano e condividano i nostri progetti per una Siderno migliore, accogliente e competitiva, che sappia consegnare ai sidernesi una città più bella, più vivibile, più pulita e con una migliore qualità dei servizi”

Per approfondire tematiche, denunciare diritti lesi, segnalare problemi, proporre idee e progetti, scriveteci a: fragomenisindaco.ufficiostampa@gmail.com.