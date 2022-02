SIDERNO Domenica mattina in piazza contro la guerra

R. & P.

NO ALLA GUERRA – SI ALLA PACE

Un’altra Calabria è Possibile, organizza un sit-in, domenica 27 alle 10,00 saremo in piazza Vittorio Veneto ( di fronte al Municipio) a Siderno per dire NO ALLA GUERRA, SÌ ALLA PACE.

Insieme a tutti coloro che, insieme a noi, ritengono che questa guerra rappresenti una inaccettabile tragedia. Saremo in piazza per chiedere che le risorse degli stati vengano utilizzati per combattere malattie e povertà e non per arricchire i signori delle armi, dell’Est e dell’Ovest. Serve reagire a ciò che sembra ineluttabile, restare a guardare è come essere complici.

Tutti, forze politiche, sindacali, associazioni, cittadini sono invitati a partecipare e farsi promotori dell’iniziativa.

Per un’altra Calabria è Possibile

Sasà Albanese