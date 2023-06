di Redazione

SIDERNO – Domenica 2 luglio, dalle ore 21, sul Lungomare delle Palme (Monumento al Marinaio), si terrà il défilé del maestro Gerardo Sacco, Leone d’Oro al Merito e alla Carriera, che rappresenta un’occasione unica per ammirare le sue creazioni artistiche e la sua grande maestria in 60 anni di attività nel mondo dell’oreficeria.

“Gerardo Sacco – scrive l’Amministrazione cittadina – è storicamente uno degli esempi più brillanti di arte ed imprenditoria del nostro territorio. La sua arte è riconosciuta a livello internazionale e, ovunque, il maestro è amato non solo per le sue opere ma anche per il tratto semplice e signorile che solo i grandi sanno mostrare. L’Amministrazione comunale di Siderno è convinta che il nostro territorio ha molto da raccontare e mostrare, recuperando quel senso di appartenenza e di orgoglio che anima i tanti imprenditori locali che, nelle più importanti vetrine internazionali, esibiscono i prodotti dell’arte e dell’ingegno della nostra terra. Gerardo Sacco ne è l’esempio”.