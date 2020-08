SIDERNO Domenica 23 iniziativa di solidarietà per il pronto soccorso dell’ospedale

di associazione commercianti “Insieme con il Cuore”

Care amiche e cari amici,dopo tante sollecitazioni rivolte alle istituzioni preposte per tutelare la sanità pubblica,ci rendiamo sempre più conto che, se non è il popolo in tutte le sue espressioni sociali a determinare una inversione di tendenza rispetto alla indifferenza ed agli insuccessi di una classe dirigente,per la sanità della locride ci sarà solo mortificazione generale.La storia del nostro popolo,fatta di sacrifici ma anche di conquiste collettive,ci impone di non rimanere indifferenti e rassegnati, di fronte alla “cronaca di una sconfitta annunciata”.I medici ed il personale infermieristico hanno bisogno di sentire la concreta vicinanza delle persone che vogliono e credono che l’ospedale di Locri debba rappresentare la speranza concreta di tutela della salute pubblica al servizio della comunità.Per queste ragioni ti invitiamo a partecipare alla serata di solidarietà organizzata dall’Associazione Imprenditori Sidernesi in collaborazione con le organizzazioni benefiche Lions Roccella e Locri, Ordine dei dottori Commercialisti, Club Kiwanis e i numerosi sponsor per giorno 23 agosto a Siderno presso il ristorante Giorgini Home. I fondi raccolti saranno destinati all’ acquisto di beni da assegnare al reparto di pronto soccorso.