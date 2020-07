Siderno, domenica 2 Agosto il X Memorial Cosimo Verteramo

di Antonella Scabellone

SIDERNO- Torna il­­­ Memorial “Cosimo Verteramo“, appuntamento fisso dell’estate sidernese, giunto alla X edizione.

L’emergenza Coronavirus, che ha sconvolto tutto il calendario delle manifestazioni estive, non ha fermato la gara di pesca sportiva organizzata, come ogni anno, dal circolo nautico “Gli Amici del mare”, in programma per domenica 2 Agosto.

Giorni di intensi preparativi per la presidente Valeria Carbonaro e per Peppe Trimboli che, con il contributo di soci e sponsor, stanno lavorando per organizzare il tutto, nel rispetto delle norme anticovid e di tutte le misure di sicurezza prescritte dalla legge.

L’evento vuole essere un omaggio del circolo al suo fondatore, il compianto capitano di lungo corso Cosimo Verteramo, scomparso in mare il 13 luglio del 2003; e, per ricordarlo, non si poteva scegliere gara migliore che quella di pesca.

Non una semplice gara di pesca, ma pesca a “surici” che, per chi non lo sapesse, sono tipici pesci dello Jonio, così chiamati in dialetto calabrese, variopinti e dalla carne bianchissima.

La gara inizierà alle ore 7,00, dopo il ritrovo dei concorrenti previsto per le 06,00 nei pressi del lido, e si concluderà intorno alle 10.30. A seguire la premiazione. Vincerà chi tornerà a riva con il carico maggiore di “surici”. Le iscrizione sono aperte fino a inizio gara info al n. 3440917821

immagini repertorio