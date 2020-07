SIDERNO Domani, sabato 4, alle 19, la cerimonia d’inaugurazione della Bandiera Blu

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Avrà luogo domani, sabato 4 luglio, a partire dalle ore 19, sul Lungomare delle Palme (nel palco allestito nei pressi del Monumento al Marinaio) la cerimonia d’inaugurazione della Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento della Fee assegnato al Comune di Siderno.

A darne notizia è la Commissione Straordinaria al vertice del Comune che, di concerto con la Consulta cittadina delle associazioni, si è attivata al meglio per predisporre in tempi brevi la cerimonia, che proietta Siderno al centro dell’attenzione turistica nazionale, in quanto località inserita (insieme a Roccella Ionica che è insignita di questo riconoscimento da 18 anni consecutivi) nel novero delle località balneari che assicurano pulizia delle acque balneabili, servizi e infrastrutture tali da garantire una completa e soddisfacente fruizione di spiaggia e mare, inseriti in un buon contesto cittadino.