SIDERNO Domani mattina manifestano i lavoratori di Locride Ambiente

di Redazione (immagine di repertorio scattata da Enzo Lacopo)

SIDERNO – Domani, venerdì 4 settembre, alle ore 8,30 avrà luogo lo sciopero in autotutela degli operai di “Locride Ambiente” contro la proprietà in quanto, come riferiscono ambienti vicini ai lavoratori non avrebbe consegnato le buste paga, documenti necessari ai commissari straordinari al vertice del Comune per l’esercizio del potere di sostituzione alla società, che avrebbe permesso loro di versare gli stipendi ai dipendenti

La manifestazione avrà luogo sotto la sede della società partecipata, a Siderno, in corso della Repubblica n.60.