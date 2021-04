SIDERNO Domani l’inaugurazione dell’hub vaccinale. Attive le prenotazioni

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Promissio boni viri est obligatio. L’hub vaccinale ubicato al Palazzetto dello Sport di Siderno (nella foto) posto in piazza della Cittadinanza Europea (laddove si tiene il mercato del giovedì) verrà inaugurato domani mattina alle 11, come informa il Responsabile del settore Pianificazione della Protezione Civile calabrese, il geologo Luigi Maria Mollica.

E’ prevista la presenza, oltre che dei vertici della ProCiv, del presidente facente funzioni della Giunta Regionale Nino Spirlì, del Prefetto di Reggio Calabria e di autorità civili, militari e religiose.

L’hub vaccinale consta della presenza di dieci box interni e, a regime, garantirà una media di 500/600 somministrazioni di vaccini anti CoVid al giorno.

Come informa il responsabile del Settore 6 “Lavori Pubblici” del Comune di Siderno ingegner Piero Fazzari, inoltre, da circa un’ora è attiva la possibilità di prenotarsi per l’inoculazione del vaccino all’hub del palasport di Siderno, attraverso la piattaforma informatica gestita da Poste Italiane.

Tutti quelli che si prenoteranno acquisiranno il diritto a vaccinarsi all’hub sidernese.

Le prime dosi saranno destinate ai cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni. Si tratta di vaccini prodotti da AstraZeneca.

I cittadini per i quali i medici dell’hub vaccinale riterranno non sia opportuna l’inoculazione dei vaccini prodotti da AstraZeneca (sulla scorta dell’anamnesi individuale) saranno invitati a tornare entro pochi giorni all’hub del PalaSport di Siderno quando, senza bisogno di prenotarsi nuovamente, verrà inoculata loro la dose di altro vaccino anti-Covid, non appena sarà disponibile. Cioè al primo giorno utile e senza perdere la priorità acquisita.