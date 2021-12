Siderno, domani la XIII edizione de “Il Dolce di Natale” della FIDAPA

di Redazione

SIDERNO- Torna quest’anno la manifestazione/concorso “il Dolce di Natale“, giunto alla XIII edizione. L’evento, organizzato dalla Fidapa di Siderno, presieduta da Cinzia La Scala, in collaborazione con la locale Pro Loco, e patrocinato dall’amministrazione comunale, si svolgerà domani, sabato 11 dicembre, a partire dalle 16.30 presso la Galleria Tasso sul centralissimo corso della Repubblica.

Il Dolce di Natale darà l’avvio al ricco programma di manifestazioni che si susseguiranno numerose in questo periodo natalizio, fino al 6 gennaio. E’ prevista la partecipazione della Confederazione Pasticcieri Italiani, dell’ Istituto Alberghiero Dea Persefone di Locri e della Associazione Provinciale Pasticcieri Artigianali Reggini.

Il concorso prevede due sezioni: il dolce professionale e il dolce casalingo. Sarà inoltre consegnata una targa in ricordo del compianto Enzo Strati, storico pasticcere sidernese. E’ prevista , inoltre, la presenza di Babbo Natale, per la consegna delle letterine e una foto ricordo. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza alla Caritas parrocchiale.

L’intrattenimento musicale sarà curato dalla prof.ssa Mary Sgrò.