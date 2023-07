R. & P.

SIDERNO – Si terrà sul Lungomare delle Palme, presso il Lido UILDM di Siderno, domani alle ore 18.00, la cerimonia di inaugurazione della Spiaggia Pubblica, Accessibile ed Inclusiva realizzata dal Progetto “Al Mare oltre le barriere”.I

l Progetto è cofinanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e prevede il varo del supporto “Sea Trac Tobea” per i cittadini con ridotta capacità motoria. L’iniziativa presenterà alla cittadinanza, alle associazioni del terzo settore ed alle istituzioni, l’innovativo progetto volto ad attivare il dispositivo “Sea Trac Tobea”, interamente dedicato a rendere indipendente l’accesso al mare per le persone con ridotta capacità motoria.

L’azione, fortemente voluta dall’assessorato alle Politiche sociali ed al Turismo, guidato dal Vice Sindaco Salvatore Pellegrino, rientra tra le proposte cofinanziate dal Settore 7 “Politiche Sociali” della Città Metropolitana, sull’avviso pubblico 2022 e rivolto ai Comuni per progetti di utilità sociale.

“Al Mare oltre le Barriere” è operato in partenariato tra il Comune di Siderno, l’Ufficio del Garante dei Disabili e le Associazioni “Camminando Uniti” Onlus e “UILDM”.La serata inaugurale avrà come fulcro il varo del supporto rotabile detto “Sea Trac Tobea”, che permette al disabile di entrare in acqua in maniera autonoma, senza l’aiuto di nessuno, seduto su una speciale sedia mobile. Sea Trac, prodotta in esclusiva dalla TOBEA in Grecia, è un supporto disponibile ancora in un ristretto numero di spiagge ed è stato attualmente installato solo in alcune zone pilota italiane ed estere.

In Calabria, Siderno rappresenterà il primo Comune a dotarsene.Il progetto rappresenta un vero successo per la piena inclusione delle disabilità ed a supporto dei cittadini più fragili che così realizza proprio nel cuore della Locride un’azione supportata dall’Ente Pubblico in diretta intesa con le associazioni attive nel supporto e nell’integrazione dei diversamente abili.L’appello ora è a tutta la cittadinanza affinché ognuno tuteli la quest’azione innovativa per assicurarne il funzionamento visto che sarà un supporto fondamentale per il libero godimento della risorsa mare da parte di tutti.