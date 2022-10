Siderno, Deputazione di Storia Patria per la Calabria celebra il bicentenario della nascita di Michele Bello

di Redazione

SIDERNO- Deputazione di Storia Patria per la Calabria, in collaborazione con La Confraternita Maria S.S. dell’Arco in Siderno Superiore organizza, in occasione del bicentenario della nascita di Michele Bello, domenica 2 ottobre, a partire dalle ore 18:00, una conferenza dal titolo: “Michele Bello, eroe e martire del Risorgimento italiano”. L’evento si svolgerà presso la sala della Confraternita e interverranno gli storici e scrittori Domenico Romeo e Vincenzo Cataldo. Modererà il convegno il giornalista Pasquale Muia’.I particolari nella locandina