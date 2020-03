SIDERNO Da domani, alla ferramenta “Emme&T” distribuzione gratuita di 300 mascherine al giorno

di Simona Masciaga

Singolare iniziativa quella presa dalla Ferramenta Emme&t di Siderno sita in Viale Sasso Marconi che da domani, martedì 17 marzo, distribuirà gratuitamente 300 mascherine protettive al giorno in puro cotone 100% “Made in Italy” e lavabili in lavatrice fino a 90°.

L’oggetto in questione, pur essendo privo del Presidio Medico, è di grande utilità al fine di evitare la trasmissione di agenti patogeni verso gli altri, specie quando si danno colpi di tosse, quando si è raffreddati e quando si emettono starnuti per diversi motivi. Le mascherine, molto simili a quelle in cotone impiegate fino a qualche anno fa nelle sale operatorie, grazie alla componente naturale e la fitta tessitura, permettono di ridurre l’aspirazione di polvere e allergeni presenti nell’aria.

«Un gesto di solidarietà, un modo per essere vicini al nostro Paese e alla nostra città in questo momento drammatico», queste le parole di Teresa Pellegrino che assieme al marito Domenico D’Agostino dirigono la ferramenta Emme&T di Siderno; «Non lo facciamo per pubblicizzare la nostra attività o per scopo di lucro, ma è per dimostrare che insieme si può vincere e superare questo momento drammatico».

Teresa Pellegrino, presidente dell’associazione CambiaMenti, è da tempo impegnata nel sociale ed è sempre partecipe alle iniziative socio-culturali del nostro territorio dimostrando sempre attenzione e sensibilità, pertanto non poteva esimersi dal compiere un gesto così importante dall’alto contenuto civile e umano.