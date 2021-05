Siderno, Cutugno chiede intervento di bonifica su pista ciclabile

R & P

Questa settimana alcuni componenti del direttivo del movimento cittadino “Noi per Siderno” durante una camminata tra le strade cittadine si sono imbattuti in una “criticità” molto semplice da risolvere e forse già in agenda , ma l’occhio vigile degli Avvocati Gaudio , Origlia e Cutugno , hanno inserito nel taccuino del candidato a sindaco questa segnalazione : la pista ciclabile , con annessa passeggiata e sterrato per il passaggio dei mezzi , che parte dal lungomare lato Sud , ed arriva fino al comune di Locri , in vista della prossima stagione estiva , e vista la grande frequentazione da parte di cittadini e non , andrebbe bonificata, rimessa a nuovo , organizzata , affinchè risulti gradevole ai quanti (molti) che la scelgono per lo jogging, le passeggiate all’aria aperta , ed i transiti verso le strutture ricettive del luogo . Noi per Siderno chiede alle personalità preposte a provvedere al più presto ai lavori di ripristino dell’area che già così risulta incantevole e che costituisce senz’altro una location di grande interesse e potenzialmente a ricettività molto alta .

Avv. Antonio Cutugno