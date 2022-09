SIDERNO Convocato lunedì 26 settembre il Consiglio Comunale

di Redazione

SIDERNO – E’ stato convocato lunedì 26 settembre alle ore 17, il Consiglio Comunale di Siderno.

Dieci i punti all’ordine del giorno: “Approvazione verbali sedute precedenti;deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Calabria – n.59/2022 – Adozione Misure correttive; ripiano disavanzo di amministrazione a seguito di adozione di misure correttive derivante da Sentenza della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Calabria- n.59/2022, ai sensi dell’art.188, D. Lgs 267/2000; individuazione degli Enti strumentali e delle Società Partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) del Comune di Siderno e relativi obblighi di consolidamento dei bilanci. Esercizio 2021; adesione al Gruppo di Azione Costiera denominato “GAC – FLAG Jonio 2”- Società Cooperativa Consortile a mutualità prevalente; variazione di Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 02.09.2022 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, del D. Lgs 276/2000; affidamento riscossione coatta delle entrate tributarie e patrimoniali – atto di indirizzo; riconoscimento debito fuori bilancio ex. Art. 194 , comma 1, lett. A) del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da Sentenza n.306/2021 di Rep. del 02/08/2021, emessa dal Giudice di Pace di Locri e successivo atto di precetto dell’08.06.2022: Avv. Cosimo Tropiano;riconoscimento debito fuori bilancio ex. Art. 194 , comma 1, lett. A) del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da Sentenza n.01/2019, emessa dal Tribunale Civile di Locri Alfa Uno di Modaffari Antonia/Comune di Siderno;riconoscimento debito fuori bilancio ex. Art. 194, comma 1, lett. A) del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da procedimento recante N. RG. 1545/2019 instaurato davanti al Tribunale ordinario civile di Locri definito con l’emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.213/2020 del 28.05.2020 depositato in data 11.06.2020”.

Nel caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è prevista, con le stesse modalità, per martedì 27 settembre alle ore 18.

Sarà possibile seguire i lavori del Consiglio Comunale in diretta streaming al link:https://www.comune.siderno.rc.it/it/page/40088.