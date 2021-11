SIDERNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Tutti gli eventi in programma oggi

R. & P.

“SIDERNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” è il titolo del programma di iniziative promosso dal Sindaco , dall’Amministrazione Comunale e dalla Consigliera di Parità della Città Metropolita, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che ricorre il 25 Novembre.

Il programma della Giornata prevede:

Visione gratuita online per tutte le scuole del territorio dello spettacolo Teatrale “Ti amo da morirne” di Filomena Vasellino;

Raduno in Piazza Portosalvo di tutte le Associazioni e le delegazioni Scuole del Territorio; Formazione corteo che attraverserà il C.so della Repubblica e giungerà in Piazza Vittorio Veneto;

Saluti da parte del Sindaco della Città di Siderno e della Consigliera di Parità della Città Metropolitana;

Conclusione della manifestazione con accensione di un faro rosso che illuminerà il Palazzo Comunale.

L’Amministrazione Comunale, con questa iniziativa, si impegna in prima linea per dire NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, sensibilizzando la popolazione su un tema tristemente sempre attuale.