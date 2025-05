R. & P.

SIDERNO – E’ stata pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Siderno la graduatoria provvisoria approvata in data odierna con determinazione del dirigente dell’Area 1 “Affari Generali” numero 641, relativa ai contributi di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge 431/98 e successive modifiche e integrazioni.

A darne notizia è il vicesindaco (con delega alle Politiche Sociali) Salvatore Pellegrino che rimarca il grande lavoro svolto per garantire il disbrigo delle pratiche, propedeutico alla prosecuzione dell’iter necessario all’erogazione dei contributi che forniscono un aiuto concreto a chi deve pagare il canone di affitto della propria abitazione, specie in tempi di crisi economica come quelli attuali. «Un lavoro – ha dichiarato il vicesindaco – che l’assessorato alle Politiche Sociali dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni ha svolto insieme al Dirigente e ai funzionari dell’Area 1, e nel quale l’approvazione della graduatoria è il risultato di un iter serrato e caratterizzato da scadenze perentorie e ravvicinate: dalla pubblicazione del bando entro il 31 dicembre (con scadenza 29 febbraio) e l’approvazione della graduatoria provvisoria entro il 31 maggio».

Nel rammentare che entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria è possibile far pervenire eventuali richieste di rettifica, il vicesindaco rimarca che «il Comune di Siderno ha fatto tutto ciò che rientra nelle proprie competenze, in modo da rispettare la scadenza dell’invio della graduatoria alla Regione entro il 31 maggio» e chiarisce altresì che «qualora non venissero stanziati i fondi statali destinati a questa misura e la Regione non dovesse essere in grado di sopperire con eventuali residui e/o fondi propri, non verrà erogato alcun contributo e i richiedenti non potranno far valere alcun diritto nei confronti del Comune».

Da qui l’accorato appello che Salvatore Pellegrino rivolge al Governo nazionale e alla Regione Calabria affinché possano garantire la destinazione dei fondi necessari a erogare a tutti i cittadini beneficiari questi contributi e aiutarli in questo momento di difficoltà economica generale.