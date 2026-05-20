R. & P.

SIDERNO – Primo importante risultato dell’azione congiunta dell’Ambito Territoriale di Caccia RC2 e della Polizia Metropolitana, col supporto della Polizia Locale e la supervisione del consigliere comunale con delega allo Svolgimento delle Attività nel Settore Venatorio Fabrizio Figliomeni.

Nella giornata di domenica 17 maggio, infatti, sono stati catturati otto esemplari di cinghiali in contrada Pellegrina, grazie alla gabbia allestita dall’Ambito Territoriale di Caccia le scorse settimane dopo l’avvistamento di alcuni ungulati nella zona Sud del territorio cittadino.

L’intervento, frutto della costante azione di monitoraggio messa in campo dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, è stato eseguito dall’Atc RC 2 e dalla Polizia Metropolitana con le Guardie Volontarie della Libera Caccia insieme ad Alfredo Barranca, in linea coi dettami delle ordinanze emanate a inizio anno dal Commissario Straordinario per l’Emergenza Peste Suina Africana Giovanni Filippini, recepite nel Piano di Depopolamento dei Cinghiali della Regione Calabria.

Il consigliere Fabrizio Figliomeni, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, assicura la prosecuzione dell’attività di monitoraggio del fenomeno e il coordinamento costante con Atc RC2, Polizia Metropolitana e Polizia Locale, al fine di garantire il contenimento di ogni rischio e la sicurezza dei residenti.