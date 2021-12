SIDERNO Collocate fototrappole per contrastare il fenomeno di abbandono di rifiuti

di Redazione

“Si avvisano i cittadini che sono attive sul territorio di Siderno numerose fototrappole, al fine di contrastare il deprecabile fenomeno dell’abbandono dei rifiuti”.

E’ quanto riporta un avviso del Comune di Siderno, a firma del sindaco Mariateresa Fragomeni.

“Il sistema – si legge – che prevede l’impiego di telecamere mobili, collocate in punti diversi del territorio comunale, si è reso necessario a causa del selvaggio proliferare di piccoli e grandi abbandoni in spregio non solo alle norme, quanto anche alle regole di convivenza civile e decoro urbano. Ciò si aggiunge ai controlli che, da oltre un mese, stanno effettuando i vigili e il personale dell’ufficio preposto, derivanti dai risultati delle discrasie tra anagrafe tributaria ed anagrafe civile”.

“Si invitano tutti i cittadini – conclude l’avviso – al massimo rispetto dell’ambiente, sollecitando, altresì, coloro i quali non siano ancora censiti, a voler sanare spontaneamente le proprie posizioni onde evitare sanzioni più gravose”.