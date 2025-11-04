R. & P.

SIDERNO – Martedì 4 novembre, alle ore 11 in piazza Vittorio Veneto, la Città di Siderno celebrerà la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, commemorando i Caduti di tutte le guerre ed esprimendo plauso e gratitudine ai militari in servizio in Italia e nelle missioni internazionali all’estero.Il programma della celebrazione, redatto in sinergia con l’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera con a capo il 1° Luogotenente Fausto Natalino, prevede la partenza del corteo alle ore 11 dal Palazzo Municipale, per poi raggiungere piazza Vittorio Veneto, laddove verrà deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in guerra. Quindi, sarà la volta della preghiera per i Caduti e del messaggio del Presidente della Repubblica, prima dell’intervento del Sindaco Mariateresa Fragomeni.

L’Amministrazione Comunale, ricordando il sacrificio di quanti hanno combattuto e perso la vita per la difesa dei valori di libertà, pace e democrazia, invita tutti i cittadini a partecipare.