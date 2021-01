SIDERNO Casa della salute, domani alle 10,30 nuovo presidio di protesta. Presente una troupe di Presa Diretta

R. & P.

Domenica 17 gennaio alle 10.30 saremo ancora una volta davanti all’ospedale di Siderno per chiedere con forza che i 9.760.000€ destinati alla Casa della Salute vengano spesi.Con noi ci sarà anche una troupe di Presa Diretta, il programma di Riccardo Iacona.L’ASP di RC deve rompere il muro di silenzio che ha eretto su questa vicenda. Il prefetto Meloni che guida la triade commissariale deve dirci perché i cittadini della Locride non possono avere servizi sanitari già finanziati da tanti anni. Egli ha il dovere di rispondere all’invito per un incontro che il Comitato di Siderno gli ha inoltrato. La nostra battaglia, in assenza di risposte, proseguirà ad oltranza perché siamo stanchi di emigrare per problemi di salute, perché ci sono tanti cittadini che non hanno la possibilità di emigrare né di rivolgersi ai privati. È tempo di risposte. È tempo di fatti. Domenica alle 10.30 tutti davanti all’ospedale.

Sasà Albanese

Francesco Martino