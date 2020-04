SIDERNO Buoni spesa, i Commissari rispondono al circolo del Pd e non escludono una proroga dei termini di presentazione delle domande

di Gianluca Albanese

SIDERNO – La Commissione Straordinaria al vertice del Comune di Siderno ha risposto alle osservazioni del circolo cittadino del Partito Democratico, eccepite mediante una nota stampa diffusa nella giornata di ieri, in cui i democrat sidernesi rilevavano che i moduli di richiesta dei buoni spesa destinati alle famiglie più bisognose fossero privi dell’indicazione del codice fiscale. Una carenza che, secondo il Pd di Siderno presterebbe il fianco al rischio di confusione in caso di omonimia. I democrat, inoltre, chiedevano il differimento dei termini di presentazione delle domande, fissato a domani sera, lunedì 6 aprile.

Di seguito la risposta dei commissari.

«Si fa riferimento alla nota del 3 aprile scorso con la quale codesto Circolo ha posto all’attenzione di questa Commissione talune situazioni finalizzate ad evitare che si possa vanificare l’obiettivo sotteso all’erogazione dei fondi concessi con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020, prestare, cioè, sostegno alle fasce più deboli della popolazione e, principalmente, a coloro i quali sono stati danneggiati dai provvedimenti adottati per il contenimento del virus rimanendo privi dei mezzi economici per assicurare a se e alla propria famiglia i beni di primissima necessità.

Al riguardo, nel ringraziare per la preziosa collaborazione assicurata, per i suggerimenti forniti e per la sensibilità dimostrata che ha tenuto conto delle difficoltà connesse all’urgenza di provvedere, si rappresenta che il modulo contiene gli estremi anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché la mail e il recapito telefonico dei richiedenti che verranno contattati dai competenti uffici comunali per la consegna dei buoni spesa che avverrà direttamente nelle loro mani.

Inoltre, nella messa a punto del buono spesa, che riporta anch’esso gli estremi anagrafici dei beneficiari (vedi allegato), è stato espressamente indicato che possa essere utilizzato previa esibizione del documento di identità degli aventi diritto.

Tutto ciò con l’intento di evitare possibili speculazioni o frodi e con uno sforzo enorme da parte degli uffici comunali, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento, che stanno garantendo, nonostante il periodo particolarissimo, il massimo supporto (tutti i dirigenti sono stati coinvolti e si stanno prestando attivamente a raccogliere le istanze, unitamente agli scriventi).

Qualora, peraltro, si ritenga che tali accorgimenti non siano sufficienti, si potrebbe procedere ad inserire il CF manualmente nel buono già in stampa ma ciò comporterà tempi di consegna maggiori e il rischio di errori, considerato l’elevato numero di richieste che stanno pervenendo.

Si comunica, altresì, che, in linea con lo spirito sotteso alla citata ordinanza, occorre procedere con la massima celerità proprio per prestare ausilio a coloro che in questo momento sono privi di qualsivoglia risorsa e ciò anche in vista dell’imminente Pasqua.

Non dobbiamo consentire, infatti, che manchi cibo nella tavola di chicchessia.

Consapevoli dell’urgenza e della necessità di far arrivare il messaggio a tutti, l’avviso, pubblicato sul sito web, è stato diramato alle televisioni locali, agli organi di stampa e ai social; inoltre, in data odierna gli scriventi hanno rilasciato in proposito una intervista a Telemia e nella giornata di domani è stata programmata la diffusione a mezzo di altoparlante in modo che il messaggio possa arrivare a chiunque.

Qualora lunedì prossimo si dovessero registrare adesioni non compatibili con l’operatività degli uffici che, in caso di necessità, garantiranno comunque la disponibilità anche oltre l’orario convenuto con l’obiettivo di fare tutto il possibile affinché i buoni vengano distribuiti prima di Pasqua, il termine di presentazione delle domande verrà certamente prorogato anche se slitteranno inevitabilmente i tempi di consegna dovendosi procedere a stilare una complessa graduatoria che comporta, com’è evidente, un notevole impegno.

Nel ringraziare ancora per la collaborazione assicurata, indispensabile per ottenere risultati significativi, si rimane a disposizione per eventuali suggerimenti da fornire, possibilmente, per le vie brevi al fine di agevolare l’interlocuzione in questo momento cosi delicato ed impegnativo.

Con i più distinti saluti,

La Commissione Straordinaria

(Caracciolo, Mulè, Polito)».