Siderno, buoni spesa emergenza Covid-19. Pubblicato avviso adesione commercianti

di Redazione

SIDERNO-E stato pubblicato, lo scorso 31 Marzo, sul sito internet del Comune di Siderno, un avviso pubblico per acquisire le adesioni, ai fini della predisposizione di un elenco, dei commercianti disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020, che verranno erogati in conseguenza dell’emergenza Coronavirus a favore delle famiglie bisognose.

Ciò deriva dalla decisione del Governo di venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, motivo per cui è stata disposta la corresponsione di un importo complessivo di € 400.000.000,00 da distribuire tra i Comuni, per l’acquisto appunto di buoni spesa. Si legge nell’avviso che “Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune; ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa, si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali, delle farmacie e parafarmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica che troveranno sul sito del comune da far pervenire indicando obbligatoriamente nell’oggetto “EMERGENZA COVID-19. AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA”, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.siderno@asmepec.it entro le ore 12.00 di venerdì 03 aprile 2020.

Il modulo della domanda, e le informazioni sui requisiti richiesti per presentarla, sono consultabili sul sito del comune di Siderno http://www.comune.siderno.rc.it/.