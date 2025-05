di Redazione

SIDERNO – La comunica dai suoi canali social il Sindaco Mariateresa Fragomeni la notizia della interruzione della fornitira elettrica a causa di un importante guasto. Ciò dunque comporta una interruzione del servizio idrico e la momentanea sospensione di qualsiasi lezione scolastica di ordine e grado.

《Avviso interruzione fornitura idrica a causa di guasto su linee elettriche. Si avvisano i cittadini che, a causa di un importante guasto sulle linee elettriche, i pozzi di Marcinà non sono in funzione. Ciò sta comportando irregolarità e/o riduzioni nell’erogazione dell’acqua potabile nel centro cittadino. I tecnici stanno lavorando, da ore, per installare gruppi elettrogeni in grado di alimentare nuovamente le linee elettriche nel più breve tempo possibile. Visto il protrarsi della criticità per qualche ora, il Sindaco sta predisponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio cittadino》.