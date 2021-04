SIDERNO Bando ammissione asilo nido comunale

R. & P.

Sono ancora aperte le iscrizioni per 26 posti nell’asilo nido comunale di Siderno sito in Via M. K. Gandhi.

Possono partecipare i bambini e le bambine appartenenti alle seguenti fasce di età:- Lattanti da 3 a 10/12 mesi; – Semi divezzi e divezzi da 10/12 mesi a 23 mesi; – Divezzi da 24 a 36 mesi.

Il servizio di asilo nido sarà espletato per 5 (cinque) giorni a settimana (dal Lunedì al Venerdì) per n. 8 (otto) ore giornaliere incluso il servizio mensa, nel periodo che inizierà nella seconda decade di maggio e fino a tutto il mese di luglio.

Per il periodo di riferimento indicato, l’accesso al servizio è completamente gratuito in quanto i costi sono interamente finanziati con i fondi PAC Infanzia (II Riparto).

Le domande di ammissione al servizio potranno essere presentate su apposito modulo (in allegato) all’ufficio di protocollo del Comune di Siderno (Piazza Vittorio Veneto snc) con consegna a mano o a mezzo posta, o tramite indirizzo mail protocollo@comune.siderno.rc.it.

Per informazioni relative al presente bando è possibile inviare una email a attivitaproduttive@comune.siderno.rc.it.