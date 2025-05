R. & P.

Siderno ottiene per il sesto anno consecutivo il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education), confermandosi tra le località balneari d’eccellenza a livello nazionale e internazionale.

Un risultato che premia non solo la straordinaria bellezza del nostro mare, ma soprattutto il lavoro costante e sinergico portato avanti dall’Amministrazione comunale, dalle istituzioni scolastiche, dalle associazioni, dagli operatori turistici e da tutti i cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere Siderno una città più sostenibile, curata e accogliente.

La Bandiera Blu è molto più di un simbolo: rappresenta uno standard di qualità ambientale, efficienza dei servizi, educazione al rispetto del territorio e gestione sostenibile delle spiagge.

Sempre più famiglie e viaggiatori scelgono le loro mete estive proprio in base alla presenza di questo riconoscimento, rendendolo anche un elemento fondamentale per lo sviluppo del turismo locale e per l’economia del nostro territorio.

«Siamo orgogliosi di questo importante traguardo – dichiara la Sindaca Fragomeni – che riconosce il valore del nostro mare, ma anche l’impegno costante della comunità tutta. Siderno, con la sua percentuale dell’80% di raccolta differenziata, continua a distinguersi come città attenta all’ambiente, all’accoglienza e alla qualità della vita, e questo riconoscimento ci sprona a fare ancora di più».

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che, con il proprio contributo, rendono possibile il mantenimento di questo standard così elevato, confermando Siderno come punto di riferimento per il turismo balneare in Calabria.