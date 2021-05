di Redazione

SIDERNO – Siderno raddoppia. “Oggi – è scritto in una nota della Commissione Straordinaria al vertice del Comune – si è svolta in modalità telematica la conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2021. Il Comune di Siderno è rientrato tra i 201 comuni che si sono aggiudicati l’ambita eco-label e tra quelli che hanno ottenuto per la seconda volta consecutiva il prestigioso riconoscimento internazionale.

Al termine della Conferenza che si è svolta in collegamento con la FEE, la dottoressa Matilde Mulè, componente della Commissione Straordinaria insieme al Presidente della Consulta cittadina e al Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale ha esultato con grande soddisfazione e ha dichiarato che il Comune è pronto per assolvere ai numerosi adempimenti necessari per assicurare il mantenimento del vessillo.

Tra questi, d’intesa con la Consulta cittadina e le Associazioni ambientaliste, nell’ottica della promozione turistica della città, verranno programmati per il periodo estivo numerosi eventi ambientali e culturali.

L’ambito riconoscimento è stato concesso grazie al lavoro sinergico portato avanti dal Comune insieme alle Associazioni della Consulta cittadina, all’Osservatorio ambientale, alla Consulta giovanile e alle ulteriori Associazioni particolarmente amanti della loro terra che hanno offerto spontaneamente il proprio contributo.

La conferma, per il secondo anno consecutivo di tale traguardo così tanto desiderato da tutta la comunità è la dimostrazione della massima attenzione che il Comune sta rivolgendo alle tematiche ambientali quali imprescindibili risorse per una gestione sostenibile del territorio ed è la prova tangibile che gli obiettivi più ambiziosi si raggiungono solo facendo squadra tra Amministrazioni, Associazionismo e singoli cittadini, accomunati tutti dall’amore verso la propria terra e dalla voglia di rinascita, oggi ancor più sentita dopo il lungo periodo di pandemia che ha fortemente inciso sia a livello sociale che economico.

Anche quest’anno Siderno ha rispettato i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’ecosistema marino ed esattamente: un’adeguata informazione e opera di educazione ambientale, l’eccellente qualità delle acque di balneazione, l’efficienza del sistema di depurazione delle acque, la raccolta differenziata, la corretta gestione dei rifiuti, le spiagge attrezzate con tutti i servizi e personale addetto al salvataggio, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la valorizzazione delle aree naturalistiche.

Siderno è una città dell’accoglienza, dai colori e sapori inconfondibili, dove la bellezza dei luoghi e l’ospitalità degli abitanti si intrecciano, generando un luogo in cui passato e presente coesistono armoniosamente e dove è possibile trascorrere delle vacanze indimenticabili, e la conferma per il secondo anno della “Bandiera Blu” rappresenta sicuramente un valore aggiunto nel settore dell’offerta ricettiva e balneare, volani di sviluppo per un’economia turistica.

La Commissione Straordinaria insieme alla Consulta delle Associazioni cittadine auspicano che l’intera comunità diventi parte di questo successo, assicurando la propria collaborazione volta al rispetto dell’ambiente, a cominciare – conclude la nota – dalla corretta differenziazione dei rifiuti e dal buon vivere civile che servirà a tenere pulite le strade e le spiagge nella imminente stagione estiva”.