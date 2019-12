Siderno, Babbo Natale arriva in vespa alla Casa di Riposo Sant’Antonio

di Antonella Scabellone

SIDERNO- Babbo Natale è arrivato in vespa alla Casa di Roposo Sant’ Antonio per allietare gli anziani ospiti della storica struttura gestita dalle Ancelle Spirituali dello Spirito Santo. L’evento, organizzato dal Vespa Club Siderno in collaborazione con la locale Pro Loco si è svolto domenica 22 dicembre dalle ore 15 alle 17.

Sette Babbi Natale, a bordo delle loro vespe, hanno recapitato agli anziani un grande cesto ricolmo di ogni prelibatezza e, in piú, diversi panettoni, pandori, succhi di frutta, per far vivere loro un momento di gioia e spensieratezza in vista delle imminenti festività.

Il Vespa club era presente con Luciano Morabito, Antonio Verteramo, Cosimo Salvatore, Girolamo Fragomeni, Francesco Argirò, Francesco Marcianò e Giuseppe Vitale, quest’ultimo anche in veste di socio della Pro Loco rappresentata per l’occasione da Agostino Santacroce e Giuseppe Badia.

Alla consegna dei doni è seguito un momento di convivialità con musiche e balli alla presenza, oltre che della Madre superiora e delle suore, di Giuseppe Falzone e Aldo Caccamo, in rappresentanza del Comitato pro casa di riposo.

Finiti i festeggiamenti con gli anziani i Babbi Natale, a bordo delle loro vespe, hanno fatto un giro a Siderno Superiore e in c.da Vennarello per finire il loro tour in piazza Portoslavo dove, ad attenderli, hanno trovato tanti bambini festosi.

Una bella iniziativa che, all’insegna della sinergia e della solidarietà, aiuta a riscoprire il vero senso del Natale.