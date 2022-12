SIDERNO Avviso di viabilità per il concerto di Rocco Hunt previsto domani sera

SIDERNO Avviso di viabilità per il concerto di Rocco Hunt previsto domani...

di Redazione

SIDERNO- L’Amministrazione comunale ha diramato un avviso di viabilità del centro cittadino, in occasione del concerto di Rocco Hunt, nell’ambito dell’evento natalizio “Winterland”, in programma domani sera.

“In considerazione – è scritto nell’avviso – del notevole afflusso di persone che potrebbe impattare sulla viabilità del centro cittadino, in occasione dello showcase di Rocco Hunt e di altri eventi del Winterland a Siderno, nella serata di domani, sabato 17 dicembre, l’Amministrazione comunale individua e consiglia quali aree di parcheggio il Lungomare delle Palme e la Piazza della Cittadinanza Europea (antistante il Palazzetto dello Sport), evitando così facili ingorghi sul Corso della Repubblica e nelle aree limitrofe e consentendo, pertanto, un collegamento fluido tra i medesimi parcheggi e l’area predisposta per gli eventi. Si ricorda che dalle ore 20.00 il tratto di Corso della Repubblica, che va da via Conciliazione fino alla Piazza Risorgimento, è interdetto al traffico veicolare”.