SIDERNO Attivato al C.O.C. il banco alimentare. Tutte le informazioni per ricevere i buoni spesa

SIDERNO Attivato al C.O.C. il banco alimentare. Tutte le informazioni per ricevere...

R. & P.

Si comunica che presso la sede COC sita in via Francesco Macrì (ex comando Vigili urbani) è operativo il banco alimentare, aperto tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Per chi è impossibilitato a spostarsi sarà possibile ricevere quanto necessario a domicilio telefonando nel predetto orario al numero 0964389638

Si comunica, inoltre, che sono in corso di definizione le modalità per la distribuzione di “buoni spesa” di cui all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo della Protezione Civile.

Si precisa che non è prevista l’erogazione diretta di somme di denaro.

Le modalità saranno divulgate a breve con avviso pubblicato sul sito web del Comune di Siderno e presso la sede COC, nonché portate a conoscenza di tutta la popolazione anche a mezzo organi locali di informazione.

Si raccomanda pertanto di non recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Per ogni eventuale ulteriore informazione o chiarimento ci si potrà rivolgere al Responsabile Ufficio Servizi Sociali, Sig. Cesira Romania: tel: 0964/345294 — cell:3346314105