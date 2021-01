SIDERNO Antonio Cutugno invita ad abbassare i toni della campagna elettorale e pensa all’Assessorato alla Gentilezza

R. & P.

Un appello forte e deciso affinchè , specie in campagna elettorale, si abbassino i toni del confronto

. Siderno ha bisogno di serenità e solo toni pacati e gentili , benchè forti e decisi politicamente , che servano alla cittadinanza a poter valutare chi sia il candidato più adatto a ricoprire la carica di Sindaco , chi siano i nuovi consiglieri , che dovranno con sacrificio e competenza portare il paese fuori dal default

.Il nostro candidato al consiglio comunale Giuseppe Guttà sta mettendo a punto la proposta su un eventuale “assessorato alla gentilezza” , carica non nuova in Italia , che serva a tutti per mediare civilmente , senza epiteti volgari nei confronti di altri , in tutto l’operato quotidiano , nel lavoro e nel quotidiano .

È senz’altro questo il primo passo verso un futuro più roseo della nostra politica , dove ci si confronta su idee e programmi diversi , ma con un unico comune denominatore che è e rimane la ripresa a 360° di Siderno , ed il rispetto per il prossimo e le altrui idee ed opinioni .

Avv. Antonio Cutugno