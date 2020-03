SIDERNO «Anche colorando combattiamo il virus», al via il concorso di disegno del comitato “Piazza dell’Emigrante”

R. & P.

In questo periodo di emergenza, dettato dall’ormai ben noto Coronavirus, anche i più piccoli si trovano a fare i conti con le difficoltà dovute alle nuove disposizioni ministeriali. Tanti sono i vissuti emotivi che abitano in ciascuno come d’altronde è tipico nella loro età: la mancanza dei propri compagni, delle uscite con i propri genitori e/o con i propri amici, ma anche tanta gioia e stupore per le piccole cose, oltre che tanta tanta fantasia.Pertanto, il Comitato Piazza dell’Emigrante ci tiene a comunicarvi l’avvio dell’iniziativa: “Anche colorando combattiamo il virus”.

Possono partecipare tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra 4 e 14 anni appartenenti a qualsiasi Istituto Scolastico presente sul territorio comunale di Siderno (R.C.).Il disegno realizzato dovrà includere, fra tutti, un messaggio di speranza e riprendere la frase/hashtag: “ANDRA’ TUTTO BENE”. Ogni partecipante può partecipare con un solo disegno che deve essere inviato entro il 05/04/2020 tramite:email a : comitatodellemigrante2015@gmail.com whatsapp: 366/3401216I disegni possono essere realizzati con qualsiasi tecnica, a mano libera, e dovranno essere firmati dal singolo partecipante. È importante, inoltre, che vengano riportati i seguenti dati: Nome, Cognome, Classe e Istituto Scolastico frequentati, Numero telefonico di uno dei genitori e Indirizzo di residenza. I disegni che arriveranno entro la data indicata saranno pubblicati sulla pagina facebook del comitato piazza dell’emigrante, divisi per categoria di appartenenza.I disegni saranno divisi per categoria in base alla classe di frequenzaLa valutazione dei disegni sara’ fatta da docenti esperti in materia entro la data del 11/04/2020. Subito dopo, i disegni che si aggiudicheranno il premio saranno resi pubblici sulla pagina facebook del Comitato.Si precisa che il premio sara’ uno per categoria. Il vincitore, quindi, riceverà una pergamena attestante la vittoria, che gli sarà consegnata tramite posta direttamente all’indirizzo di residenza. Il PresidenteRocco Ierino’