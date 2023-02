SIDERNO Allerta meteo:il sindaco dispone per oggi la chiusura di tutte le scuole

SIDERNO Allerta meteo:il sindaco dispone per oggi la chiusura di tutte le...

di Redazione

SIDERNO – Con ordinanza numero 5 del 9 febbraio, il sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, ha disposto in via precauzionale, per la giornata odierna, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Il provvedimento, dopo il bollettino della Protezione Civile della Regione Calabria che prevede per oggi, “allerta arancione con uno scenario di precipitazioni diffuse prevalente a carattere di rovescio e temporale, venti forti da burrasca, dai quadrati orientali, con probabili raffiche di burrasca forte o tempesta e mareggiate lungo le coste esposte ai venti, a partire dalle ore 00,00 fino alle ore 24,00 del 9 febbraio”.

Pertanto, il primo cittadino invita “tutti i cittadini ad uscire di casa solo se strettamente necessario. Si raccomanda la massima prudenza, evitando sottopassi e attraversamenti sul lungomare, vista la previsione di forti mareggiate”.