R. & P. (foto fonte pagina fb Centro Commerciale La Gru)
SIDERNO – Dopo l’apertura lo scorso dicembre del nuovo store a marchio “UPIM” continua il percorso di sviluppo intrapreso dal nuovo Management del Centro Commerciale la Gru, con l’imminente apertura del mega store “ACTION”, catena olandese leader del retailr non alimentare in Europa con oltre 3000 punti vendita.
Questo importante risultato consolida l’iter di crescita avviato nel 2023 dalla nuova gestione guidata dall’Amministratore dr. Giuseppe Femia, che ha portato il Centro Commerciale a riposizionarsi nel panorama Regionale tra le più importanti strutture Commerciali.
Volano importantissimo e ormai indispensabile per lo sviluppo commerciale/occupazionale con grande impatto sociale della Locride.
