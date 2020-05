Siderno, Alessandro Archinà (PD) scrive ai Commissari: Piazza Martiri della Libertà è in stato di abbandono

R & P

PREMESSO che nell’ambito urbano ed extraurbano vengono frequentemente accertate situazioni di abbandono, incuria e degrado derivanti dalla mancata o discontinua pulizia delle aree pubbliche nonché dell’obbligatoria attività di sfalcio dell’erba e/o di potatura delle essenze arboree poste per le vie cittadine;

Che tale degrado risulta essere alquanto tangibile nell’area della Piazza Martiri della Libertà, sita nell’omonima via;

Che, nella predetta area, la sospensione dei lavori di realizzazione della piazza ha evidentemente comportato un aggravio della situazione, il tutto a discapito del decoro urbano e della sicurezza dei cittadini ivi residenti;

Che, con nota del 13.05.2020 (Prot. n.11609), il Circolo del Partito Democratico di Siderno ha richiestoalla Commissione Straordinaria di “programmare, per il tramite della ditta appaltatrice del servizio un piano urgente di pulizia e igienizzazione delle aree verdi e dei parchi, nonché delle strade e dei marciapiedi, al fine di scongiurare ulteriori problemi sanitari e, al contempo, ridurre sensibilmente qualsiasi rischio all’incolumità di automobilisti e pedoni e ridare il giusto e meritato decoro all’intera città”;

Che la Commissione Straordinaria, con nota di risposta del 14.05.2020, ha rassicurato che, in seguito al blocco imposto dalla Regione Calabria del servizio di spazzamento meccanico e manuale per motivi igienico-sanitari (“per evitare il sollevamento delle polveri”), il medesimo è ripreso in data 04.05.2020;

RITENUTO che, stante l’avvicinarsi della stagione estiva, risulta indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo ambientale o di danno alla salute pubblica;

Per tutto quanto sopra premesso,SI RICHIEDE un intervento urgente di pulizia straordinaria e bonifica della Piazza sita in via Martiri della Libertà e dell’area adiacente.

In attesa diun sollecitoriscontro, porgo cordiali saluti.

Alessandro Archinà

Vice-Segretario del Circolo PD di Siderno

Lettera indirizzata a:





Commissione Straordinaria, Responsabile del Settore 5 -Politiche del Territorio, Responsabile del Settore 7 –Polizia Municipale COMUNE DI SIDERNO