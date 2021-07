SIDERNO Al via il corso di rianimazione cardio-polmonare

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Ancora oggi ci si ricorda dell’importanza dell’uso del defibrillatore nei casi di crisi cardiaca solo in occasione di tragedie accadute o, per fortuna, solo sfiorate, come il caso del calciatore danese Eriksen ai recenti campionati europei di calcio.

E invece, una buona prevenzione del rischio cardio polmonare deve passare per il più ampio allargamento della platea dei soggetti abilitati e usare un defibrillatore e a intervenire nel modo più celere possibile all’insorgere delle crisi, al fine di contenerne i rischi.

E’ per questo che l’associazione di volontari della pubblica assistenza “Siderno Soccorso” organizza per il prossimo 8 agosto nei locali dell’Ymca sul lungomare di Siderno un corso BLSD+PBLSD adulto e pediatrico laico, finalizzato alla rianimazione cardio polmonare e abilitazione all’utilizzo del defibrillatore.

Il corso è accreditato alla Regione Calabria e verrà rilasciato regolare attestato.

Ci si potrà pre-iscrivere entro il 5 agosto contattando il responsabile dell’organizzazione Roberto Tavernese o la sua collaboratrice Sara Loccisano ai numeri riportati nella locandina a corredo del pezzo.

Il corso è solo l’ultimo esempio dell’impegno incessante della quasi ventennale attività della Siderno Soccorso che va dalla pubblica assistenza al soccorso agli ammalati con ambulanza di tipo A, fino ai servizi sanitari ambulatoriali e di prevenzione.