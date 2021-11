SIDERNO Al via i corsi gratuiti di formazione professionale

R. & P.

Partiranno nelle sedi preposte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ed anche a SIDERNO (nei locali ex Ragioneria in via Reggio) i corsi di formazione professionale gratuiti, ai sensi della normativa vigente, rivolta a Disoccupati/Inoccupati, iscritti ai Centri per l’Impiego e che intendono conseguire un’Attestazione di Qualifica Professionale e/o di frequenza al fine di inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro e/o avviare un percorso di auto imprenditorialità.

La partecipazione al corso è GRATUITA. Agli allievi frequentanti sarà fornito il materiale didattico necessario.

Sarà possibile, presentare UNA SOLA domanda riferita ad UN SOLO profilo professionale, prescelto tra quelli indicati. L’eventuale presentazione di più domande (o di una stessa domanda con l’indicazione di più corsi), comporterà l’esclusione del candidato dalla partecipazione a TUTTI i profili prescelti.

Di seguito i profili per cui si offre formazione professionale gratuita:

✓ Tecnico dell’esecuzione e interpretazione musicale per il repertorio solistico, orchestrale e cameristico;

✓ Potatore Innestatore;

✓ Pasticcieri con specializzazione comunicazione e presentazione prodotti;

✓ Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni (con competenze specifiche per motori elettrici) cod. 5;

✓ Lingua cinese;

✓ Corso BLS per adulto, bambino e lattante e defibrillazione con DAE, secondo le Raccomandazioni Internazionali su RCP ILCOR correnti;

✓ Lingua inglese;

✓ Giuntista, posatore, manutentore impianti in fibra ottica;

✓ Operatore per la realizzazione di opere murarie con competenze specifiche: Muri a Secco;

✓ Pasticcieri con specializzazione comunicazione e presentazione prodotti (nella sede di Siderno).

✓ Operatore per l’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e per la preparazione dei pasti (nella sede di Siderno).

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso, entro e non oltre il 03/12/2021, tramite consegna o spedizione a “Settore 5 – Istruzione e Formazione Professionale – presso il Servizio Protocollo Generale della Città Metropolitana in via Monsignor Ferro n. 1/A (ex Palazzo Ferrovie)” o trasmissione via PEC all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.

Di seguito il link dal quale sarà possibile scaricare l’avviso e il modulo-domanda da compilare: https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/formazione-professionale/notizie-e-avvisi/bando-per-liscrizione-ai-corsi-di-formazione-professionale-gratuiti-2