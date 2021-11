SIDERNO Al Marconi un progetto per lo studio della filosofia

L’I.I.S. “G. MARCONI” DI SIDERNO PARTNER DI UN PROGETTO NAZIONALE DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SULL’INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA NELL’ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE



L’Istituto Superiore “Guglielmo Marconi” di Siderno, guidato dal Dirigente Scolastico dott. Domenico Zavettieri, ha aderito al progetto Inventio, la Filosofia nell’istruzione tecnica e professionale, promosso e coordinato dal dipartimento di filosofia dell’Università di Bologna, dall’Associazione Filò e dall’Associazione Amica Sofia. La finalità del progetto è di inaugurare un processo di innovazione didattica attraverso la costruzione, per l’a.s. 2022/2023, di una Rete nazionale di Scuole tecniche e professionali che introdurranno in via sperimentale la filosofia nel curriculo di studi, opportunamente declinata in contenuti, obiettivi e metodologie, privilegiando quelle di tipo laboratoriale.

Si ritiene questo percorso estremamente influente per dare carattere e specificità ad una già progettata didattica per competenze che si contrappone al nozionismo e mette al centro lo studente, uno studente autonomo e responsabile che, nel suo percorso di studi, possa sviluppare conoscenze, abilità e capacità per risolvere problemi in diverse situazioni. La filosofia è infatti considerata dagli studiosi di pensiero critico come la disciplina più adatta per educare ad abilità trasversali come astrazione, analisi, sintesi, argomentazione e problem solving. Inoltre essa mette a disposizione temi e problemi di natura generale sui quali gli studenti hanno un continuo bisogno di confrontarsi per comprendere a fondo sé stessi, le loro relazioni, la società e il mondo.

Dalla filosofia dell’antica Grecia a Bacone a Cassirer, c’è sempre stata una filosofia della tecnica, un dialogo tra lógos e téchne, un rapporto di reciprocità che non può essere ignorato dagli studenti degli istituti tecnici.

Ѐ importante saper fare chiedendosi il fine del proprio fare, è fondamentale suscitare un bisogno di conoscenza che sia un lifelong e lifewide learning per formare studenti, lavoratori e cittadini attivi nel dibattito culturale del nostro tempo.

Oltre all’educare il pensiero infatti la filosofia seduce e induce ad innamorarsi del sapere tutto, quindi ad affrontare con motivazione e coinvolgimento le materie scolastiche, siano esse tecniche, scientifiche, pratiche, ecc. In questo senso si reputa fondamentale l’adesione al progetto anche nell’ottica della lotta alla dispersione scolastica.