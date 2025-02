R&P

Siderno vedrà la Seconda Giornata della Scienza STEM giorno 11 febbraio, alle ore 10, presso l’aula magna dell’ Istituto Marconi.

L’iniziativa nasce da un’ idea del professore Carmelo Scordino, relatore nelle varie giornate. La preparazione scientifica del professore Scordino deriva principalmente dall’esperienza acquisita presso una grande industria farmaceutica milanese operante nella produzione di importanti antibiotici (derivati della Tetracillina, Kanamicina, penicillina e altri), che si perfezionò, anno dopo anno, grazie all’insegnamento proprio delle materie scientifiche e nelle discipline mediche.

Nel mese di ottobre 2024, sollecitato dalle notizie di stampa che indicavano una bassa percentuale delle donne, iscritte e frequentanti, nelle facoltà Universitarie dell’ indirizzo scientifico, ha ideato per gli studenti della Locride la 1a Giornata della Scienza a Siderno coinvolgendo, il 17 Dicembre 2024 , gli studenti delle terze classi delle Scuole Medie di Siderno e, l’11 Febbraio 2025, gli studenti delle 5° classi del Polo Tecnico Professionale Marconi-Ipsia Art- Zanotti di Siderno.

La giornata dell’ 11 febbraio verrà presentata dalla giornalista Simona Masciaga.

Interverranno, come relatori , oltre al prof .Scordino che discuterà sul vettore energetico del futuro, l’idrogeno e l’ importanza della sua produzione industriale e di laboratori, la prof.ssa Maria Elvira Brancati, esperta di piante autoctone, che approfondirà il tema della biodiversità sia nella Locride che in diverse aree del mondo; il prof. Francesco Martino, che relazionerà ed elencherà su quali siano i vantaggi e i periodi dell’applicazione dell’AI (Intelligenza Artificiale), presentando schemi significative di applicazione della medicina all’industria, dalla comunicazione alla pubblicità, ecc.

L’arch. Fabien Belvedere mostrerà il funzionamento dei depuratori in generale, soffermandosi sull’importanza del ciclo dell’acqua nel quale s’integra naturalmente il trattamento dell’acque reflue che, se eseguito correttamente, permette di riutilizzarle in agricoltura o addirittura, come avviene a Singapore, dove con tre importanti processi riescono a produrre delle acque reflue purificate a tal punto di essere rese potabili.

La dott.ssa Marilene Bonavita, antispecista e giornalista, da anni impegnata in campagne di informazione nella Locride, relazionerà spiegando quali siano le nuove e giuste metodologie per la sperimentazione scientifica e cosa rappresenti veramente il termine ” vivisezione “, un tema molto discusso ad alto impatto emotivo e come contrastare questa metodologia con metodi scientifici alternativi di ricerca avanzati senza l’ uso di animali.