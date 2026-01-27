R. & P.

SIDERNO – Il cuore di Siderno è ferito. Il violento passaggio del ciclone Harry ha messo in ginocchio uno dei luoghi più simbolici e amati della nostra città: il lungomare. Un tratto incantevole della costa jonica, luogo di ricordi, incontri, tradizioni, oggi si presenta devastato, sconvolto da onde che hanno travolto strutture, cancellato spazi di socialità, sepolto sotto sabbia e macerie un pezzo dell’identità collettiva.

La Pro Loco Siderno APS e la “Jonica Holidays” Consorzio operatori turistici Riviera dei Gelsomini hanno deciso di lanciare una raccolta fondi ufficiale, rivolta a tutti coloro che amano Siderno, vicini o lontani, sidernesi nel cuore, amici ed ospiti della nostra città.

L’obiettivo é quello di contribuire concretamente al ripristino, anche in parte, del lungomare danneggiato, per garantire adeguata accoglienza turistica in vista della stagione balneare ormai alle porte. Riportare bellezza, là dove oggi c’è desolazione, dare un segnale forte di resilienza, speranza e rinascita.

https://gofund.me/ca31ccc8e