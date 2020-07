Siderno: a “Sette Libri per Sette Sere” l’arte suggestiva di Rosanna Trimboli e l’elegante scrittura di Rosario Rocca

R. & P.

SIDERNO – Prosegue col vento in poppa la settima edizione di “Sette Libri per Sette Sere”, manifestazione culturale organizzata dall’Associazione Amici del Libro e della Biblioteca in collaborazione con lo spazio culturale “MAG, ladra di libri”. Dopo la serata di ieri, 28 luglio, dedicata a Dante, che ha sicuramente trovato l’apprezzamento del pubblico grazie all’impeccabile conduzione di Simona Masciaga e agli interessanti e puntuali interventi di Antonino De Giorgio e Luciano Figliomeno, un nuovo e imperdibile appuntamento è in programma per oggi.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18, esporrà le sue opere, come sempre presso il giardino della biblioteca comunale di Siderno, Rosanna Trimboli, pittrice di Siderno. L’artista ama ritrarre gli scorci più suggestivi del nostro territorio attraverso un realismo nel quale cerca d’imprimere l’aspetto comunicativo della luce come elemento decisivo delle forme, senza però alterare la fisionomia e la struttura plastica della composizione.

Alle 21:30 sarà presentato, invece, “Il tempo del mandorlo” romanzo d’esordio di Rosario Rocca, una storia appassionante, romantica, commovente. ll protagonista è Salvatore De Fiores, un ragazzo del ’68, che fa ritorno al suo paese, nella Locride, per le feste natalizie. Insieme a lui due donne misteriose provenienti da Parigi, i cui legami con Salvatore si scopriranno solo dopo un lunghissimo flashback che ci porterà indietro fino agli anni 80. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Maria Giovanna Cogliandro, interverrà Gianluca Albanese, direttore di “Locride è cultura”.