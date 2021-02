SIDERNO A San Valentino la raccolta alimentare dell’Oipa per la colonia felina

R. & P.

SIDERNO- L’Oipa Rc inizia la raccolta alimentare per i mici della colonia felina.

Abbiamo scelto il giorno di San Valentino, il giorno dell’amore universale, il giorno in cui tutti si sentono più innamorati, perchè l’amore deve essere verso tutti gli esseri viventi, specie verso quelli più sfortunati che non sono in famiglia, ma soli, esposti al freddo ed ai pericoli della strada.

Oggi milioni di coppie nel mondo festeggeranno San Valentino, la feste degli innamorati.

Ci sono però, paesi che la vivono con una prospettiva diversa.

Ad esempio, in Svezia, San Valentino è noto come Alla Hjartans Dag (il giorno di tutti i cuori), non solo la festa degli innamorati, ma la festa di tutti coloro che si vogliono bene.

E’ quindi un giorno per festeggiare l’amore, gli amici e ogni tipo di affetto che colora le nostre vite.

Coloriamo i giorni bui dei poveri mici abbandonati.

Regaliamo anche solo una scatoletta.

I punti raccolta a Siderno per la giornata di oggi sono: il supermercato “I Portici” e il negozio per animali “Pet Familiy”.

L’Oipa infine, invita tutti gli amanti degli animali della città di Siderno ad avvicinarsi all’associazione e diventare suoi volontari.