SIDERNO A giugno le finali nazionali di volley under 12 sul lungomare

di Gianluca Albanese (foto d’archivio)

SIDERNO – Avrà luogo dal 13 al 17 giugno, sul lungomare delle Palme di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, il Trofeo Nazionale Under 12 VolleyS3 3vs3 di Primo e Secondo Livello. L’evento, organizzato dal settore Promozione in collaborazione con il Comitato Regionale della Fipav Calabria è l’ultimo atto dell’attività torneistica di volley S3 svoltasi su tutto il territorio Nazionale a partire da febbraio. La manifestazione porterà a Siderno più di 450 piccoli atleti ed atlete, oltre a un centinaio tra delegati, staff-tecnici e accompagnatori”.

È quanto si legge sui canali social della Federazione Italiana Pallavolo che confermano il feeling che si è instaurato tra la struttura nazionale Fipav, le sue articolazioni regionale e provinciale e l’amministrazione guidata dalla sindaca Mariateresa Fragomeni, che ha affidato, a inizio mandato, la delega agli eventi sportivi al consigliere comunale Davide Lurasco.

È quest’ultimo a spiegare al cronista che “Siderno, dopo aver ospitato la qualificazione europea Under-19 Femminile, che ha visto la nostra nazionale staccare il pass per la fase finale in programma questa estate, è pronta ad accogliere un’altra importante manifestazione di carattere giovanile. Sul lungomare – prosegue Lurasco – verranno installati i campetti da Volley, diventando un suggestivo palasport all’aperto, col mare sullo sfondo e un’isola pedonale per godere appieno della manifestazione”.

Parteciperanno all’evento 63 squadre, provenienti da tutta Italia, così suddivise: 21 squadre nel torneo di primo livello Misto; 21 nel torneo di secondo livello Femminile; 21 nel torneo di secondo livello Maschile.

Si partirà la mattina del 13 giugno con il torneo di primo livello che terminerà con la finale il giorno successivo. Nelle giornate dal 15 al 17 giugno scenderanno in campo gli atleti e le atlete del Secondo livello. Le finali sono in programma il 17 giugno.