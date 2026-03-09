In fiamme ristorante alla Tonnara di Palmi
di Simona Ansani (foto fonte Ansa.it) PALMI - Un vasto incendio, ancora in atto, in un noto ristorante alla Tonnara...
SIDERNO – 9 Marzo 2026 “Insieme contro ogni forma di violenza, disuguaglianza e sopraffazione”. Una mattinata di musica, arte e riflessioni con le istituzioni e i giovani.
Immagini e video
di Simona Ansani (foto fonte Ansa.it) PALMI - Un vasto incendio, ancora in atto, in un noto ristorante alla Tonnara...
SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026 SIDERNO - Presso la Biblioteca Comunale, sala Nicola Zitara, si è svolta la 3^...
di Simona Masciaga Venezia - Carnevale finito e terminate le rappresentazioni di Traviata di Verdi che qui, tra questi magnificenti...
A cuore aperto con il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo che si racconta ai taccuini di Lentelocale.it dicendoci di sé e...
LENTE LOCALE, testata giornalistica registrata al tribunale di Locri (Aut. 03/2012)
Direttore responsabile: Simona Ansani
Edita da Associazione Qua la Zampa Roccella Ionica,
Viale XXV Aprile 27 D,
89047 Roccella Ionica (RC).
C.F./P.I. 90025920803.
Tel: +39 328 685 1989
Contattaci:
info@lentelocale.it
direttorelentelocale@libero.it
Lascia un commento