SIDERNO 2030 “Finanziamenti ottenuti merito di Fazzari e dei Commissari”

Accogliamo con grande gioia la notizia diramata dalla sindaca di Siderno, in cui viene annunciata la concessione da parte del Governo al comune di Siderno, di importanti finanziamenti.

Quanto lavoro occorre per restituire una nuova veste al nostro Comune?

Sicuramente moltissimo. Tutte le forze professionali e tecniche dovranno impegnarsi al massimo per trasformare ogni progetto in risultato.

I 5 milioni di euro concessi dal Governo centrale al Comune di Siderno, previsti nell’ambito di un bando scaduto il 31 maggio 2021, destinati alla realizzazione di cinque​ interventi di riqualificazione urbana​ e rigenerazione edilizia di importanti strutture pubbliche esistenti nella nostra Città, rappresenta il risultato ottenuto dal lavoro svolto dagli ex componenti dell’ufficio tecnico del Comune di Siderno,​ nell’ultimo periodo dell’amministrazione commissariale.

La pianificazione degli interventi e la strategia di progettazione dei tecnici ha premiato, forse un po’ in ritardo, il lavoro di una gestione commissariale che ha lasciato nella nostra comunità profonde ferite.

Così come è avvenuto anche per la consegna dei locali adibiti ad uffici di segreteria e presidenza della scuola media Alvaro, già individuati ed ammodernati ai tempi della Commissione Straordinaria, avvenuta solo adesso a seguito dell’interrogazione del gruppo consiliare di Siderno2030.

Con questi bei regali sotto l’albero, che auspichiamo essere i primi di una lunga serie, potremo cominciare a pensare ad una città capace di offrire servizi alla collettività, una città più dinamica e vivibile che guarda al futuro e si rinnova partendo dalle infrastrutture esistenti sul proprio territorio.

Siderno2030